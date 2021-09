Riassunto: Mouser Electronics esamina l’impatto esercitato dal 5G e dall’edge computing sui sistemi di trasporto intelligenti nell’ultimissimo episodio della serie EIT

DALLAS e FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc. ha pubblicato quest’oggi la quinta puntata della serie Empowering Innovation Together™ (EIT) del 2021. Questa puntata offre un quadro più approfondito delle tendenze relative ai sistemi di trasporto intelligenti attraverso un blog esclusivo, infografica, video e altro ancora. La serie comprende inoltre un nuovo episodio del podcast The Tech Between Us che è disponibile sul sito Web di Mouser all’indirizzo: https://www.mouser.com/empowering-innovation/intelligent-transportation-systems#podcast-its.





Nell’ultimo episodio del podcast, Raymond Yin, Direttore della divisione Contenuti tecnici presso Mouser, ha una conversazione con il Dr. Maxime Flament, Direttore tecnologico della 5G Automotive Association, sul tema degli standard di sicurezza emergenti nel settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni contattare:



Kevin Hess, Mouser Electronics



Vicepresidente senior, Marketing



+1 (817) 804-3833



Kevin.Hess@mouser.com

Per richieste di informazioni da parte della stampa contattare:



Kelly DeGarmo, Mouser Electronics



Responsabile, Comunicazioni aziendali e Relazioni con i media



+1 (817) 804-7764



Kelly.DeGarmo@mouser.com