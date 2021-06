Riassunto: Moody’s sottolinea il proprio impegno alla guida della sostenibilità

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Oggi Moody’s Corporation (NYSE:MCO) ha rilasciato i suoi rapporti inaugurali Stakeholder Sustainability and Diversity, Equity and Inclusion (DE&I), che sottolineano il costante impegno dell’azienda nel guidare la sostenibilità ponendo considerazioni di sostenibilità al centro delle sue attività e operazioni globali.

Lo Stakeholder Sustainability Report descrive nei particolari l’attenzione alla sostenibilità di Moody’s e il suo progresso verso l’integrazione di aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutti i suoi prodotti e le sue attività aziendali. Il DE&I Report di Moody’s presenta nei particolari i nuovi obiettivi fissati per valorizzare la diversità nell’intera forza lavoro e sottolinea i programmi e le collaborazioni create per promuovere la cultura DE&I sul luogo di lavoro, nelle comunità e nella più ampia comunità commerciale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

