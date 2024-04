Riassunto: Money20/20 Europe presenta il programma di relatori all’insegna del tema “Human X Machine”

L’ex presidente francese François Hollande sarà accompagnato dai dirigenti delle principali banche, istituzioni finanziarie, autorità di regolamentazione e aziende tecnologiche d’Europa

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Money20/20, la fiera fintech più importante al mondo e il luogo in cui il denaro fa affari, presenta il programma della prossima edizione europea che si terrà ad Amsterdam dal 4 al 6 giugno. Quest’anno ad Amsterdam sono attesi oltre 350 relatori, tra cui dirigenti di banche globali come Deutsche Bank e ING, operatori fintech come Adyen e Revolut, rappresentanti senior della Banca centrale europea e della Commissione europea e fornitori di soluzioni blockchain come Ripple.





