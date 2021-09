Riassunto: MFA certifica il primo dispositivo e stazione base MulteFire per l’abilitazione di reti private nello spettro senza licenze

Notizie salienti:

Il primo dispositivo per utenti ad aver ottenuto la certificazione MFA è il commutatore di campo industriale MulteFire 700 di Nokia che è disponibile in tutto il mondo per l’implementazione con il punto di accesso radio certificato MulteFire di Nokia e la piattaforma applicativa Digital Automation Cloud (DAC) di Nokia. La soluzione combinata sosterrà il rapido sviluppo di un ecosistema per reti private basate sulla tecnologia LTE operanti in uno spettro senza licenza, compresa la banda globale a 5 GHz.

Il Programma di certificazione di MFA offre agli utenti finali la certezza che i dispositivi dotati della certificazione MulteFire® hanno superato i collaudi di interoperabilità e di conformità alle specifiche vigenti.

Con la prima soluzione dotata della certificazione MulteFire e l’annuncio rilasciato di recente in merito al lancio di schemi progettuali per le tecnologie Uni5G™, MFA contribuirà in larga misura all’adozione delle reti private 4G e 5G nello spettro senza licenze, condiviso o con licenze locali.

FREMONT, California–(BUSINESS WIRE)–MFA, un’organizzazione internazionale che si adopera per promuovere l’adozione delle reti private a livello settoriale e globale, ha attirato l’attenzione del settore con la certificazione recente del commutatore di campo industriale MulteFire 700 di Nokia e l’annuncio in merito al lancio di schemi progettuali per le tecnologie Uni5G.

