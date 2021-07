Riassunto: Membership Collective Group, INC. annuncia il lancio della propria offerta pubblica iniziale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Membership Collective Group (“MCG”), una piattaforma di affiliazione globale composta da Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club e Soho Home e dalle piattaforme digitali annesse, ha annunciato in data odierna di avere dato inizio al percorso per una proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie di classe A. MCG ha depositato ufficialmente una dichiarazione tramite il modulo S-1 presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”) per un’offerta pubblica di 30.000.000 delle proprie azioni ordinarie di classe.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media nel Regno Unito:

Min Shrimpton



press@membershipcollectivegroup.com

Jonathan Sibun



MCG@tulchangroup.com

Contatti per i media negli Stati Uniti:

Jakob Hesketh



press@membershipcollectivegroup.com

Zach Siegel



MCG@the193.com