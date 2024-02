Riassunto: Mavenir entra nella fase commerciale di Open RAN per Vodafone Idea in India prima della distribuzione su larga scala

Con le unità CU e DU Open RAN di Mavenir distribuite su Telco Cloud, integrato su OpenShift di Red Hat

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il provider delle infrastrutture di rete cloud native del futuro, ha annunciato oggi di trovarsi nella fase commerciale avanzata di un progetto pilota per la distribuzione di una rete Open RAN per Vodafone Idea Limited (Vi). La distribuzione in corso, avviata a settembre 2023, interessa alcuni siti chiave e il suo traffico commerciale in tempo reale si appresta a superare la distribuzione su larga scala pianificata. Questo progetto pilota segna la prima distribuzione conforme a O-RAN nella rete di Vodafone Idea che utilizza lo spettro a onde millimetriche (mmWave) N78 e N258 e la banda B1 a supporto dell’architettura NSA.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per le pubbliche relazioni Mavenir:

Emmanuela Spiteri



PR@mavenir.com