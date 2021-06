Riassunto: Mavenir e MobiledgeX creano i presupposti per la connettività edge globale insieme a Deutsche Telekom

L’implementazione dinamica cloud nativa della tecnologia 5G Core è alimentata dalle esigenze applicative emergenti, incluse le reti private 4G /5G

RICHARDSON, Texas e SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, ha dimostrato e convalidato, in collaborazione con MobiledgeX e Deutsche Telekom, il design di riferimento per l’implementazione di una funzione piano utente (User Plane Function, UPF) 5G cloud nativa per supportare applicazioni di edge computing ad accesso multiplo (Multi-Access Edge Computing, MEC), personalizzata in base ai singoli casi d’uso in termini di prossimità e prestazioni. Il design di riferimento è completamente cloud nativo e indipendente dall’architettura cloud sottostante, dal fornitore dell’infrastruttura e dal proprietario-operatore.

“Siamo lieti di collaborare con Mavenir e MobiledgeX per dimostrare l’implementazione dinamica cloud nativa dell’UPF 5G Core per gli utenti, laddove è necessaria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto presso Mavenir:

Maryvonne Tubb



Mavenir



PR@mavenir.com





Loren Guertin



MatterNow



mavenir@matternow.com





Kevin Taylor



GlobalResultsPR



mavenir@globalresultspr.com





Contatto per le relazioni pubbliche presso MobiledgeX:

Brian Baumley



BLB Communications per MobiledgeX



brianb@blbcomm.com