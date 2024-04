Riassunto: LTIMindtree presenta la soluzione di composable storefront su Salesforce per il lancio rapido di esperienze di commercio digitale

WARREN, N.J. e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato Composable Storefront Quick Launch, una soluzione unica di composable storefront (vetrina componibile), per consentire ai rivenditori di tradurre le loro aspettative in migliori esperienze clienti con componenti di e-commerce adatte alle loro esigenze. Questa soluzione è realizzata sulla base di Salesforce Commerce Cloud.





La soluzione “composable storefront” di LTIMindtree consente ai rivenditori di creare esperienze di shopping personalizzate per incrementare la crescita aziendale, con oltre 20 miglioramenti e funzionalità di interfaccia utente migliori della categoria per far partire l’esperienza commerciale B2C, oltre a utilizzare tutte le funzionalità out-of-box, tra cui Salesforce Einstein, personalizzazione, gestione delle campagne e Wishlist.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

LTIMindtree – Contatto per i media

Gitanjali.sreepal@ltimindtree.com