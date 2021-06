Riassunto: L&T Technology Services e Mavenir stringono una collaborazione su soluzioni per l’automazione dei collaudi di reti Open RAN e 5G

BANGALORE, India e RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), prestigiosa società di portata globale specializzata in via esclusiva in servizi ingegneristici, ha annunciato oggi una collaborazione strategica per l’offerta di servizi di automazione 5G end-to-end con Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti attraverso software cloud nativo operativo in qualsiasi ambiente cloud.

I servizi di automazione includeranno l’automazione CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) del portafoglio 5G ORAN di prodotti RU/DU/CU, insieme ai prodotti di rete core cloud nativi 5G NSA e SA, per bande di frequenza globali compatibili con le tecnologie TDD e FDD.

La vasta esperienza di LTTS nella fornitura di prodotti e servizi ingegneristici per telecomunicazioni e il suo crescente portafoglio di componenti 5G pronti all’uso hanno svolto un ruolo fondamentale per questo accordo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

