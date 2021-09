Riassunto: Loop Energy stringe un accordo con METTEM-M finalizzato alla costruzioni di catene cinematiche elettriche a idrogeno per veicoli commerciali in Russia; un bus per trasporto pubblico è in mostra al COMTRANS 2021

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Loop Energy (TSX: LPEN), società che sviluppa e produce soluzioni per pile a combustibile a idrogeno, annuncia di avere stretto una partnership con METTEM-M Ltd., azienda che sviluppa sistemi di controllo di veicoli e operante anche come integratore di sistemi, per offrire soluzioni per catene cinematiche elettriche a idrogeno a produttori di veicoli commerciali in Russia, nella Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e nel resto dell’Europa. Il primo progetto attuato congiuntamente dalle due aziende – un bus elettrico a idrogeno per trasporto pubblico realizzato per GAZ Group, un produttore di prestigio internazionale di veicoli commerciali – è attualmente in mostra all’International Commercial Vehicle Show 2021 (COMTRANS) che si tiene in Russia, a Mosca.





