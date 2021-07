Riassunto: Litera rileva Objective Manager per aiutare le aziende ad allineare gli obiettivi strategici

Litera rileva la britannica Objective Manager, per rafforzare la sua capacità di fornire dati azionabili ai suoi clienti, che supporta la crescita aziendale e la talent retention.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Litera, un leader globale in soluzioni tecnologiche legali, oggi ha annunciato di aver completato l’acquisizione della britannica Objective Manager, la principale piattaforma SaaS per la pianificazione strategica e le prestazioni per il mercato legale.

Objective Manager è una piattaforma SaaS multi-tenant per la pianificazione strategica, la gestione delle prestazioni e il coinvolgimento dei talenti negli studi legali. La piattaforma consente alle aziende di accelerare i propri piani strategici e di prestazioni allineando il personale agli obiettivi strategici aziendali.

Objective Manager valorizza le risorse di Litera per aiutare gli studi legali a utilizzare conoscenze vitali basate sui dati che informano i piani strategici intelligenti e diversificati dell’azienda, i piani dei clienti e le strategie relative al personale.

