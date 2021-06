Riassunto: Litera Firm Intelligence Business Unit consolida la collaborazione strategica con Wilson Allen

Wilson Allen utilizzerà l’esperienza nella gestione del ciclo utile dei clienti per aiutare le aziende a implementare la piattaforma Foundation Firm Intelligence per gestire le relazioni con i clienti

CHICAGO e NEWTOWN SQUARE, Pa.–(BUSINESS WIRE)–La business unit Litera Firm Intelligence, sviluppatore della piattaforma di dati Foundation, e Wilson Allen, un importante fornitore di software, servizi ed esperienza di consulenza agli studi legali per aiutarli a gestire l’intero ciclo utile di client engagement, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica. La collaborazione formalizza Wilson Allen come partner tecnico per l’implementazione della piattaforma Foundation Firm Intelligence.

La piattaforma Foundation Firm Intelligence separa i silos di dati, unendo informazioni da sistemi diversi come CRM, Time and Billing, HR, conflitti e fonti esterne per fornire una visione strategica di clienti di studi legali, compresi il lavoro svolto da uno studio per un cliente, chi ha svolto il lavoro, e tutte le terze parti coinvolte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Litera, Firm Intelligence Business Unit



Nancy Baron



E: Nancy.Baron@FoundationSG.com

Wilson Allen



Matthew DeVoll



E: Matthew.Devoll@WilsonAllen.com