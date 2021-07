Riassunto: Lineage Logistics nomina Harld Peters alla guida di Lineage Logistics Europa

~Harld Peters entrerà a far parte di Lineage Logistics in veste di vicepresidente senior per l’Europa, alle dirette dipendenze di Mike McClendon, presidente delle relazioni internazionali e vicepresidente esecutivo per l’ottimizzazione delle reti~

~La nomina rientra nella strategia di potenziamento della struttura europea di Lineage~

NOVI, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Lineage Logistics, LLC (“Lineage” o la “Società”), uno dei maggiori e più innovativi fornitori al mondo di soluzioni per la logistica e il mercato degli investimenti immobiliari (Real Estate Investment Trust, REIT) industriali a temperatura controllata, ha annunciato oggi la nomina di Harld Peters a vicepresidente senior per l’Europa. In questo ruolo, Harld supervisionerà tutte le operazioni europee della Società e riferirà direttamente a Mike McClendon, presidente delle relazioni internazionali e vicepresidente esecutivo per l’ottimizzazione delle reti di Lineage.

In quanto recente presidente per il Nord Europa della società globale di soluzioni per la gestione del personale ManpowerGroup, Peters apporta alla società una vasta esperienza nella gestione delle trasformazioni basate sulla tecnologia e della crescita accelerata.

