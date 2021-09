Riassunto: Lenovo svela la nuova piattaforma di accesso a “tutto come servizio” insieme a una ricca gamma di innovazioni per la realtà del futuro al 7° evento globale annuale Tech World

La vetrina tecnologica di Lenovo include il lancio della piattaforma TruScale per l’accesso a ogni genere di articoli come servizio, un portafoglio potenziato di prodotti dall’edge al cloud, software, una nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale, ecoinnovazioni e una ricca selezione dei più recenti monitor, tablet, PC portatili Yoga™ e Chromebook, e molto altro ancora.

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Giunta alla 7a edizione dell’evento annuale globale dedicato alla tecnologia, Tech World, Lenovo ha svelato oggi una serie di nuove innovazioni, da un modello di business di “tutto come servizio” enormemente ampliato con Lenovo TruScale a una serie di nuove infrastrutture per applicazioni dall’edge al cloud e nuovi prodotti per centri dati, da un’ampia gamma di nuovi monitor, tablet e PC portatili a dispositivi e accessori per l’edge computing, pensate per aiutare clienti e imprese a destreggiarsi in quella che la società considera come “la realtà del futuro”.

Oltre ad annunciare i nuovi prodotti e servizi in arrivo, il presidente e amministratore delegato di Lenovo, Yuanqing Yang, ha tenuto un discorso di apertura incentrato sulle principali tendenze del momento, tra cui la persistenza di soluzioni ibride per il lavoro e la vita privata, la richiesta di servizi infrastrutturali più sofisticati, e le prospettive e potenzialità dell’intelligenza artificiale nel plasmare il modo in cui l’umanità vivrà, apprenderà, lavorerà e si connetterà nei prossimi anni.

