Riassunto: Lenovo inaugura una strategia globale di offerta di articoli di ogni genere come servizio

Dalla soluzione tascabile al cloud, Lenovo offre il proprio intero portafoglio di prodotti come servizio sotto il nuovo marchio ombrello Lenovo TruScale

RESEARCH PARK TRIANGLE, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Oggi, durante il proprio evento annuale Tech World, Lenovo ha annunciato un’evoluzione del proprio modello di business basato sul consumo, presentando Lenovo TruScale, una nuova offerta che propone articoli dell’intero portafoglio come servizio. L’annuncio rientra nella continua trasformazione di Lenovo in vista della realtà futura, una nuova era in cui consumatori e imprenditori avranno bisogno di tecnologie e soluzioni innovative per affrontare cambiamenti senza precedenti nei campi dell’economia, dell’istruzione, delle abitudini di vita e non solo.

Espandendo il proprio marchio TruScale oltre i servizi infrastrutturali, Lenovo riunisce sotto un unico ombrello le proprie offerte come servizio per proporre soluzioni davvero globali che consentano di rendere disponibile ogni articolo, dalla soluzione tascabile al servizio sul cloud, attraverso un unico quadro contrattuale.

