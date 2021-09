Riassunto: L’enfasi posta su dati, analisi avanzata e processo decisionale crea una strategia vincente per Experian

Experian nominata tra le prime 15 nella Classifica delle 100 migliori aziende del settore fintech di IDC

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Experian è salita dal 45° all’11° posto nella recentemente annunciata Classifica delle aziende del settore fintech 2021 stilata a da IDC. La classifica delle aziende del settore fintech, stilata a cadenza annuale, mette in primo piano i 100 migliori fornitori di tecnologie finanziarie a livello globale. IDC ha inoltre identificato Experian come “stella nascente”.

“ Experian persegue incessantemente l’innovazione sfruttando la tecnologia per modernizzare il settore dei servizi finanziari e rispondere alla domanda da parte di consumatori e aziende per dati in tempo reale” ha affermato Steve Wagner, Direttore generale della divisione Analisi delle decisioni globali presso Experian.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristie Galvani



Rubenstein Public Relations



1 212 805 3005



kgalvani@rubensteinpr.com

Scott Anderson



Experian, Relazioni pubbliche



1 714 830 3185



scott.n.anderson@experian.com