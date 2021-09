Riassunto: Legendary Entertainment lancia Dune: Future Artifacts con la straordinaria colonna sonora del compositore vincitore dell’Academy Award® Hans Zimmer

Il primissimo programma NFT per Dune uscirà il 22 settembre

Cosa: In concomitanza con l’uscita questo autunno dell’acclamata opera cinematografica di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures Dune, Legendary Entertainment presenterà, in collaborazione con iv gallery, Lineage Studios e MakersPlace, una collezione NFT ufficiale dedicata a Dune di artefatti digitali ispirati al ricco mondo dell’attesissimo film di Denis Villeneuve. Questa estesa collezione, straripante di sorprese, includerà artefatti narranti la “storia futura” dell’umanità, da dettagliati ritratti reali dei mitici personaggi del mondo di Dune presi dalle sacre sale della Casata Atreides e della Casata Harkonnen a imponenti sculture ed artefatti portati alla luce dalle mutevoli sabbie di Arrakis, nota ai suoi abitanti come Dune.

