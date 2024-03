Riassunto: Le aziende con prestazioni avanzate in termini di sicurezza informatica garantiscono un ritorno per gli investitori di quasi quattro volte superiore rispetto alle loro omologhe colleghi, stando a una ricerca di Diligent e Bitsight

Una nuova ricerca dimostra che la sicurezza informatica è una questione a livello di organizzazione, e pratiche di supervisione rafforzate del consiglio possono generare prestazioni migliori in termini di sicurezza informatica

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Le società con prestazioni avanzate di sicurezza informatica creano un ritorno per gli azionisti superiore del 372% rispetto alle loro omologhe con prestazioni di base per la sicurezza informatica, stando a una nuova relazione di Diligent e Bitsight. La relazione rivela inoltre che settori altamente regolamentati, come quello sanitario e dei servizi finanziari, ricevono punteggi più elevati in termini di sicurezza informatica, e le aziende con un comitato specializzato per il rischio o un comitato di verifica raggiungono prestazioni di sicurezza informatica superiori rispetto a quelle che non ne dispongono, con punteggi pari a 710 e 650 rispettivamente.





