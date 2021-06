Riassunto: L’Arena Nazionale di Bucarest porta a termine l’installazione celere di un impianto d’illuminazione a LED in occasione della manifestazione UEFA EURO 2020

BUCAREST, Romania–(BUSINESS WIRE)–Preparandosi ad ospitare la manifestazione UEFA EURO 2020, l’Arena Nazionale di Bucarest ha provveduto all’installazione di un impianto d’illuminazione a LED all’avanguardia che è stato progettato, spedito e installato nel giro di soli due mesi.





Il nuovo impianto di illuminazione a LED è stato installato per potenziare le lampade ad alogenuri metallici già presenti nello stadio per garantire la conformità agli standard di telediffusione stabiliti dalla UEFA per l’evento globale. Il nuovo impianto d’illuminazione è stato sviluppato e progettato da Musco impiegando il suo sistema Total Light Control—TLC per LED™.

“Ora siamo sicuri che EURO sarà spettacolare”, ha affermato Florin Sari, responsabile della struttura organizzativa locale EURO 2020 Bucarest.

Contacts

Musco Lighting



Eduardo Tamez Zamarripa



641-676-2652



media.relations@musco.com