Riassunto: LambdaTest e Inflectra si alleano per offrire capacità potenziate di gestione del ciclo di vita delle applicazioni

La piattaforma di test di LambdaTest e il sistema di application lifecycle management (ALM) SpiraTeam di Inflectra offrono una soluzione completa che semplifica i flussi di lavoro dello sviluppo di software, migliora la qualità dei risultati e accelera la realizzazione dei progetti.





SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, una piattaforma di test unificata su base cloud, e Inflectra, un leader globale del mercato in soluzioni di IT Software Lifecycle Management (gestione del ciclo di vita dei software informatici), annunciano la loro collaborazione strategica per rivoluzionare il modo in cui i team di sviluppatori gestiscono e realizzano progetti di software.

L’integrazione di SpiraTeam di LambdaTest e Inflectra costituisce un’unica soluzione che copre gli aspetti essenziali dello sviluppo di software, come la gestione di programmi e portafogli, la raccolta dei requisiti, la pianificazione di rilasci, la gestione di casi e problemi di test, l’impostazione di linee base e la gestione di flussi di lavoro di task, il tutto all’interno di un contesto unificato.

