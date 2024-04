Riassunto: LabVantage celebra il successo conferito dai clienti con un numero record di implementazioni software nell’anno finanziario 2024

– L’organizzazione di servizi professionali globali dell’azienda completa oltre 100 implementazioni ‘Go-Lives’ presso i clienti coronate dal successo in un solo anno –

SOMERSET, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–LabVantage Solutions, Inc., leader nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici per i laboratori, tra cui sistemi di gestione dei dati del laboratorio (LIMS, Laboratory Information Management System) che consentono ai laboratori di diventare operativi (‘Go-Lives’) più rapidamente e a un costo totale inferiore, oggi ha annunciato di avere conseguito in tutto il mondo oltre 100 implementazioni software presso clienti nell’anno finanziario 2024 in tutti i settori che supporta: farmaceutico, biotecnologie, sanitario, petrolifero e del gas, alimentare e delle bevande.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Charya Wickremasinghe, Ph.D.



Brandwidth Solutions



cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com