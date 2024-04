Riassunto: Labguru si unisce a Titian Software nella piattaforma di scienze della vita di Battery Ventures

Labguru collaborerà con Titian Software per creare una piattaforma globale di gestione dei laboratori e dei campioni di livello 1

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Battery Ventures, una società di investimento globale orientata alla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione da Holtzbrinck Digital di Labguru (BioData Inc.), la piattaforma di dati di laboratorio per le scienze biologiche. I termini non sono stati resi noti.





Labguru offre un hub completo per la gestione dei dati di laboratorio per la pianificazione e il monitoraggio, la documentazione degli esperimenti, l’ottimizzazione della logistica di laboratorio e la condivisione dei risultati tra team e organizzazioni. L’intuitiva piattaforma per le scienze della vita basata su cloud di Labguru combina un Electronic Lab Notebook (ELN), un Laboratory Information Management System (LIMS) e una serie di strumenti informatici per consentire e migliorare la ricerca e la produzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Battery Ventures

Megan O’Leary



Direttrice marketing



moleary@battery.com

USA: +1-415-426-5912

Labguru (BioData)

Amy Kenigsberg



K2 Global Communications



amy@k2-gc.com

USA: +1-913-440-4072

Titian Software

Ruth Petersen



Vicepresidente per il marketing globale



ruth.petersen@titian.co.uk

USA: +1-858-220-1679