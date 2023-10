Riassunto: La verifica più precisa dell’identità è qui: Regula estende a 13.000 voci la sua banca dati di modelli di documenti più completa

Regula, azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, ha raggiunto un’altra pietra miliare nell’ampliamento della sua banca dati di modelli di documenti d’identità – già la più grande banca dati al mondo disponibile per scopi commerciali, ora contiene oltre 13.000 modelli di documenti d’identità da 247 Paesi e territori. Ciò che la distingue è la conoscenza di un set completo di attributi di sicurezza utilizzati per proteggere un documento, in quanto Regula sfrutta la sua esperienza trentennale nel settore dell’analisi forense e dei dispositivi hardware forensi per analizzare ogni centimetro di un documento. Riesce così a mettere in grado le organizzazioni di creare un flusso di lavoro per la verifica delle identità affidabile e adattabile, fornendo precisione ineguagliata.









RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Quando aggiungono nuovi documenti d’identità alla banca dati, gli esperti Regula descrivono meticolosamente tutte le caratteristiche di sicurezza, fornendo descrizioni dettagliate dell’aspetto previsto di ogni elemento e del modo esatto in cui se ne può verificare l’autenticità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristina – ks@regulaforensics.com