Riassunto: La tecnologia Novaerus di depurazione aria utilizzata al primo evento notturno di prova a Bruxelles

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Utilizzata l’innovativa tecnologia di disinfezione aria dell’irlandese Novaerus nel corso di un importante evento di prova per la vita notturna in Belgio supportato dal governo.





I risultati dell’evento di sabato, in cui 350 volontari hanno festeggiato per tutta la nottata senza maschere né distanziamento sociale, potrebbero preparare la strada all’apertura di locali e altre strutture ricettive in tutta Europa.

La tecnologia NanoStrike di Novaerus inattiva i microrganismi nell’aria tramite contatto e offre la prima linea di protezione da batteri e virus, incluso quello responsabile del Covid-19. È già ampiamente diffusa negli ambienti ospedalieri e scolastici e negli uffici.

L’evento ‘Dance Again’ si è svolto a La Madeleine di Bruxelles ed è stato organizzato dal governo municipale della capitale belga, in associazione con la Brussels by Night Federation.

