Riassunto: La soluzione avanzata Wolters Kluwer CCH® Tagetik occupa una posizione di primo piano nel sondaggio BARC sulla consolidazione finanziaria

La soluzione avanzata CCH Tagetik si è classificata ai primi posti in undici categorie

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Wolters Kluwer, una delle principali aziende di livello internazionale nel settore dei dati, software e servizi per professionisti, annuncia che la sua soluzione avanzata CCH Tagetik ® occupa una posizione di primo piano nel Financial Consolidation Survey 24, un nuovo report annuale preparato da BARC, una delle più importanti società di analisi europee nel settore del software aziendale.





Commentano Ralf Gärtner, Vicepresidente senior e Wolters Kluwe, Direttore generale ESG & Performance aziendale: “La nostra posizione di primo piano in questo nuovo report rappresenta un riconoscimento importante del nostro impegno all’innovazione continua e all’eccellenza nello sviluppo dei prodotti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sarah Whybrow



Vicedirettrice comunicazioni esterne



ESG & Performance aziendale



Wolters Kluwer



Cel.: +44 7855 186713



sarah.whybrow@wolterskluwer.com