Riassunto: La maggior parte delle imprese di vendita al dettaglio online non contesta oltre il 40% degli storni di addebito, contribuendo alla perdita di ricavi e all’erosione di profitti

Le inefficienze delle procedure stanno comportando un grande volume di storni di addebito non contestati, anche quando il 73% dei commercianti ritiene che almeno il 20% di tali storni rappresentino frodi commesse da prime parti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Riskified (NYSE:RSKD), una delle principali aziende nel settore dei dati sul rischio e delle frodi nel commercio elettronico, oggi ha presentato Problemi riguardanti gli storni di addebito e misure che si possono adottare in merito: dati globali approfonditi e utili per il 2024 , i risultati di un sondaggio condotto in collaborazione con Paladin Fraud a cui hanno partecipato più di 300 responsabili degli storni di addebito nel commercio elettronico in tutto il mondo, finalizzato a esplorare come le percentuali in aumento di tali storni stiano provocando il caos per i commercianti online e erodendo i profitti. Il sondaggio rivela perdite di ricavi notevoli ed evitabili per le imprese in un momento di continua instabilità del contesto economico e in cui molte imprese sono impegnate a sopravvivere – infatti i commercianti intervistati hanno evidenziato la necessità di ricorrere all’IA e all’automazione per migliorare alcune delle procedure o anche tutte.





