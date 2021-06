Riassunto: Kymeta partecipa al programma pilota per la Squadra di combattimento della Brigata corazzata dell’Esercito degli Stati Uniti

Il terminale u8 di Kymeta™ è stato selezionato per supportare la modernizzazione delle comunicazioni mission critical per le unità corazzate dell’Esercito degli Stati Uniti

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), la società di comunicazioni che sta globalizzando le connessioni mobili, ha annunciato oggi di essere stata selezionata per partecipare al programma pilota per le comunicazioni mobili via satellite (satellite communications on the move, SOTM) per la Squadra di combattimento della Brigata corazzata (Armored Brigade Combat Team, ABCT) dell’Esercito degli Stati Uniti. Il programma valuterà varie soluzioni per comunicazioni a bordo di veicoli selezionati per migliorare la rete di comunicazione sul campo di battaglia e le comunicazioni con il posto di comando.





Il programma pilota dell’ABCT sarà coadiuvato da General Dynamics Mission Systems, mentre Kymeta fornirà otto terminali u8 per l’integrazione e il collaudo a bordo di una serie di veicoli dell’ABCT.

