Riassunto: Kymeta e OneWeb testano con successo il terminale utente a pannello piatto LEO-GEO con funzionalità marine e terrestri

OneWeb aspira a collaborare con Kymeta alla realizzazione di terminali utente più piccoli e ad alte prestazioni per le comunicazioni in movimento. Kymeta u8 rappresenta un’altra soluzione in risposta alle esigenze dei clienti finali di OneWeb, che fanno capo ai segmenti governativo, militare, aziendale, marittimo e di primo soccorso.





REDMOND, Washington, e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Kymeta, la società di comunicazioni che globalizza le connessioni mobili, e OneWeb (www.oneweb.world), la società che gestisce le comunicazioni satellitari a bassa orbita terrestre (Low Earth Orbit, LEO), hanno annunciato oggi l’esito positivo del collaudo del terminale LEO basato su Kymeta u8 con la costellazione di satelliti LEO di OneWeb.

Kymeta e OneWeb hanno eseguito una serie di misurazioni sulle prestazioni di acquisizione, tracciamento e velocità di trasmissione del satellite LEO a Tolosa, in Francia.

