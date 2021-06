Riassunto: KORE Power annuncia una collaborazione strategica con Cleanhill Partners

COEUR D’ALENE, Idaho e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–KORE Power, Inc., (“KORE Power” o “KORE”), la maggiore società statunitense dedita allo sviluppo di tecnologie per celle di batteria per i settori dello stoccaggio di energia e dei mezzi di trasporto elettrici, ha annunciato di aver instaurato una collaborazione strategica con Cleanhill Partners (“Cleanhill”), impresa di private equity specializzata in investimenti nel comparto della transizione energetica a sostegno della decarbonizzazione. Cleanhill ha investito in KORE Power nell’ambito della partnership strategica in oggetto.

Rakesh Wilson e Ash Upadhyaya, fondatori di Cleanhill, sono entrati a far parte di KORE Power nelle vesti di consulenti speciali per Lindsay Gorrill, fondatore e amministratore delegato.

