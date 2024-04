Riassunto: Keyloop sottoscrive un accordo definitivo per rilevare Automotive Transformation Group (ATG) per accelerare il retailing omnicanale totalmente integrato nel settore automotive

READING, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Keyloop, azienda tecnologica leader globale nel settore automotive, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per rilevare ATG, fornitore innovativo di tecnologia automotive incentrata su soluzioni di rivendita omnicanale









Con sede in Kent, Regno Unito, ATG impiega oltre 330 persone. Le sue soluzioni sono scelte da rivenditori del settore automobilistico, OEM, finanziatori e fornitori di flotte in oltre 80 Paesi e più di 10.000 punti vendita, per aiutare a facilitare l’esperienza dell’acquisto di automobili.

Il settore globale dell’automotive sta affrontando cambiamenti significativi, tra cui le maggiori aspettative dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

