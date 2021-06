Riassunto: KeyBank si affida alla soluzione cloud per la gestione dei collaterali targata SmartStream

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream Technologies, fornitore di soluzioni per la gestione del ciclo di vita delle transazioni finanziarie (TLM®, Transaction Lifecycle Management), oggi annuncia che KeyBank N.A. ha implementato la soluzione TLM Collateral Management (in precedenza denominata Algorithmics/IBM Collateral) OnDemand, che copre i prodotti derivati compensati, non compensati, fuori borsa (OTC), pronti conto termine e la marginazione delle attività di prestito titoli.

KeyBank doveva razionalizzare il flusso di lavoro del back-office con un’offerta sul cloud in grado di migliorare l’efficienza delle operazioni di gestione dei collaterali dell’azienda, come l’insieme dei processi di acquisizione, convalida, calcolo ed elaborazione dei dati. L’uso delle API permette inoltre di collegare l’applicazione a diversi altri sistemi a valle e soluzioni di reportistica.

