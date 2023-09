Riassunto: KBI Biopharma, Inc. espande il proprio portfolio globale con il lancio di SUREmAb™ per lo sviluppo e produzione più rapidi per gli anticorpi monoclonali

La nuova offerta amplia le capacità di SUREtechnology Platform™ per avere workflow più efficienti e processi semplificati

DURHAM, N.C.–(BUSINESS WIRE)–KBI Biopharma, Inc. (KBI), azienda facente parte di JSR Life Sciences, ha oggi annunciato il lancio di SUREmAb™, un’offerta costruita sull’affidabilità di SUREtechnology Platform™ di KBI, che consente i processi di produzione e sviluppo in modo efficiente, sicuro e ottimizzato per gli anticorpi monoclonali (mAb).









SUREmAb è un servizio integrato e basato offerto in tutto il mondo, progettato per ridurre i tempi richiesti per lo sviluppo dalle aziende produttrici biofarmaceutiche, fornendo la capacità di sviluppare Research Cell Bank (RCB) in poco meno di 9 settimane e la possibilità per i clienti di cambiare sostanza passando dal DNA al GMP in meno di 11 mesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

KBI Biopharma, Inc. – Contatti per l’Azienda



Sarah Wakefield



KBI Biopharma, Inc.



swakefield@kbibiopharma.com

KBI Biopharma, Inc. – Contatti per la Stampa



Blair Ciecko



CG Life



bciecko@cglife.com