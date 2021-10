Riassunto: Karat apre la strada con Interviewing Cloud per trasformare le assunzioni di personale tecnico e si assicura un finanziamento di serie C da 110 milioni di dollari

Tiger Global gestirà il finanziamento verso una rapida crescita e un’adozione accelerata di Karat Interviewing Cloud come standard di riferimento per l’assunzione di personale con competenze ingegneristiche

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Karat, leader globale nel campo dei colloqui di natura tecnica e apripista con Interviewing Cloud, ha annunciato oggi una campagna di finanziamenti di serie C da 110 milioni di dollari con una valutazione di 1,1 miliardi di dollari. La soluzione di Karat destinata a rivoluzionare il settore, che abbina tecnologia e competenze umane, consente colloqui di natura tecnica in diretta per conto dei clienti 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, creando al contempo solide partnership strategiche in grado di sbloccare un enorme valore per i responsabili operanti in ambito ingegneristico e dell’acquisizione dei talenti.





Gli ingegneri informatici sono la linfa vitale delle aziende moderne e il divario tra la domanda e l’offerta di talenti continuerà ad ampliarsi nei prossimi decenni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gordie Hanrahan



Karat



Direttore Comunicazioni



press@karat.com