Riassunto: Jacobs e Tula stipulano un accordo di collaborazione per sostenere ulteriormente l’adozione da parte dei clienti di CDA con tecnologia Dynamic Skip Fire

Entrambe le soluzioni per gruppi propulsori per autocarri sostengono la conformità agli standard vigenti in materia di emissioni a livello globale

BLOOMFIELD, Connecticut e SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Jacobs Vehicle Systems e Tula Technology hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per accelerare lo sviluppo della tecnologia di azionamento valvole di Jacobs Cylinder Deactivation® (CDA®) insieme agli algoritmi di controllo Dynamic Skip Fire (DSF®) di Tula. L’accordo è il frutto di due anni di attività di ricerca e sviluppo intraprese congiuntamente dalle due società allo scopo di ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NO X ) e di anidride carbonica (CO 2 ) generate dai veicoli medi e pesanti per aiutare a soddisfare norme ambientali sempre più rigorose.





“ Jacobs Vehicle Systems e Tula Technology sono entrambe società eccezionali con tecnologie straordinarie e ci siamo dimostrati ancora più efficaci quando lavoriamo insieme” ha affermato John Fuerst, Vicepresidente senior della divisione tecnologia e innovazione presso Tula.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jacobs Vehicle Systems

Mike O’Neill



Mike@oneillpublicrelations.com

215-485-1282

Tula Technology, Inc.

Ram Subramanian



Responsabile, Strategia di marketing



ram@tulatech.com

Media:

Financial Profiles

Debbie Douglas, Vicepresidentessa senior



ddouglas@finprofiles.com

949-375-3436