Riassunto: ITEN nominato vincitore ai CES Best of Innovation Awards per il 2024

Il fabbricante francese di batterie a stato solido è stato premiato per il suo contributo alla sostenibilità, al design ecosostenibile e all’energia intelligente con la sua nuova micro-batteria ecosostenibile ricaricabile da 250 µA.h.

LIONE, Francia–(BUSINESS WIRE)–I-TEN,SA ha annunciato oggi di essere stata nominato vincitore dei CES® 2024 Best of Innovation Awards per la sua micro-batteria da 250µA.h. Il programma dei CES Innovation Awards di quest’anno ha registrato un numero di iscrizioni record, oltre 3000. L’annuncio è stato dato prima di CES 2024, l’evento tecnologico più importante al mondo, che si terrà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas, in Nevada (USA).









Il programma dei CES Innovation Awards è un concorso annuale che desidera premiare soluzioni di design e ingegneria eccezionali in 29 categorie di prodotti di tecnologia di consumo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

ITEN:

Alain Jutant



sales@iten.com