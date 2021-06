Riassunto: ISAE-SUPAERO annuncia un nuovo Master specialistico

TOLOSA, Francia–(BUSINESS WIRE)–L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) di Tolosa propone ora una certificazione professionale in Intelligenza artificiale e Scienza dei dati basata sul titolo Specialized Master’s Degree® AIBT (Artificial Intelligence & Business Transformation). Proposto in collaborazione con la TBS Education e l’IRT Saint-Exupéry, questo programma di formazione part-time prepara professionisti, tirocinanti e giovani laureati a questa nuova professione, estremamente richiesta sul mercato del lavoro.

Le ammissioni sono aperte fino al 15 settembre 2021.

Questa certificazione sarà proposta alla ripresa del nuovo anno scolastico a professionisti, tirocinanti di età compresa tra i 25 e i 30 anni e giovani laureati (maturità + curriculum universitario quinquennale) che puntano alla formazione in “Responsabile progetto in Intelligenza artificiale e Scienza dei dati (MS)”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Leïla Colaud



leila.c@oxygen-rp.com