Riassunto: Innovazione nel settore dell’energia per il 21o secolo: la tecnologia del plasma di Graforce porta avanti l’economia dell’idrogeno e la rimozione della CO2

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Graforce sta definendo nuovi standard nella produzione dell’idrogeno e nella rimozione dell’anidride carbonica tramite la sua innovativa tecnologia del plasma – la plasmalisi – applicabile in una varietà di campi. Sfruttando l’effetto catalitico del plasma, una proprietà unica del plasma ionizzato, questa tecnologia migliora significativamente l’efficienza della reazione chimica e riduce il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’80% rispetto ai metodi convenzionali di produzione di idrogeno. La plasmalisi dissocia il gas naturale e il biogas in idrogeno e carbonio solido, convertendo l’ammoniaca (NH 4 ) presente in liquidi in idrogeno e azoto.









Oltre all’efficienza energetica, la decomposizione di idrocarburi operata dal plasma apre un nuovo percorso per la rimozione dell’anidride carbonica.

