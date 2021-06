Riassunto: ImpactWayv™ lancia una piattaforma social focalizzata sul bene comune

La proposta nasce come alternativa più sana e significativa rispetto alle principali piattaforme social di networking

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ImpactWayv, Inc. oggi ha annunciato il lancio pubblico della sua pionieristica piattaforma social, ImpactWayv™, ora disponibile per il download dall’App Store di Apple. Obiettivo della nuova proposta è connettere persone, aziende e iniziative filantropiche mirate al bene comune.

Progettata come alternativa più sana e significativa rispetto alle principali piattaforme social di networking, ImpactWayv è stata creata per promuovere l’impatto collettivo tra cause e comunità diverse; operando come ecosistema digitale di una tipologia completamente nuova, permette agli utenti di promuovere l’impatto sociale, di impegnarsi in quest’ambito e di condividerlo, su scala globale.

