Riassunto: Il software per reti Open RAN 5G autonome di Mavenir scelto da Orange per una rete cloud end-to-end sperimentale in Francia

Il progetto fungerà da prototipo per la nuova generazione di reti agili ed efficienti ‘zero-touch’ di Orange

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e che sta trasformando il modo in cui si connette il mondo, è stata scelta per fornire ad Orange il proprio software per reti Open RAN 5G per la prima rete cloud end-to-end 5G autonoma in Europa.

La rete sperimentale di Lannion nel dipartimento francese della Bretagna, sarà basata completamente su software ed entrerà in funzione a luglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mavenir

Maryvonne Tubb



PR@mavenir.com

Relazioni pubbliche globali

Kevin Taylor



KTaylor@GlobalResultsPR.com