Riassunto: Il report Boomi Discovery rivela che oltre la metà delle aziende investe nell’IA generativa per l’integrazione e l’automazione

Lo studio suggerisce che l’automazione e l’integrazione basate sull’IA generativa si traducono in produttività e fatturato superiori oltre che in una migliore esperienza del cliente

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e l’integrazione intelligenti, oggi ha annunciato i risultati del suo Boomi Discovery Report, commissionato da 451 Research1. Il report, basato sui punti di vista di 650 aziende e leader IT in una vasta gamma di settori, illustra come le aziende stiano usando l’IA generativa per integrare sistemi e automatizzare procedure e come da ciò siano derivati miglioramenti nelle loro operazioni.









Attualmente ogni azienda deve far fronte a una frammentazione digitale in continua crescita – dallo sviluppo incontrollato di applicazioni e divari tra i reparti all’aumento dei costi e alla scarsità di persone con buone capacità.

