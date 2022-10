Riassunto: Il programma di Visa apre nuove opportunità nella Creator Economy

Il programma Visa Ready Creator Commerce metterà in contatto i partner dell’ecosistema per portare strumenti come pagamenti più rapidi e mance sulle piattaforme dei creatori

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–I creatori stanno portando avanti una rivoluzione nel commercio e nella cultura digitali, producendo contenuti che intrattengono, coinvolgono ed educano le comunità online in modalità nuove e coinvolgenti. Proprio per accompagnare questa categoria di piccole imprese in crescita, Visa (NYSE: V) ha annunciato oggi il lancio del programma Visa Ready Creator Commerce. L’iniziativa globale aiuterà le piattaforme incentrate sui creatori, come le società di social e-commerce e di videogiochi, a incorporare strumenti finanziari, come pagamenti più rapidi e flessibili tramite Visa Direct, mance e donazioni.

Contacts

Referente media



Jackie Dresch – jdresch@visa.com