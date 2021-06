Riassunto: Il progetto “Collaborative Rover and Drone” di ISAE-SUPAERO facilita l’esplorazione della luna

TOLOSA, Francia–(BUSINESS WIRE)–Mentre Thomas Pesquet andava in orbita il 22 aprile nell’ambito della missione Alpha, una delle maggiori sfide dell’umanità rimane ancora più lontana della ISS, 400.000 km dalla Terra: la costruzione di una base lunare. Ma prima di riuscire a stabilirsi sulla luna in maniera prolungata per sfruttarne le risorse o come supporto logistico per future missioni esplorative più lontane, è necessario un lavoro di esplorazione. L’utilizzo di sistemi robotici autonomi consentirebbe la mappatura di aree pericolose o difficili da raggiungere dallo spazio, prima di eventualmente realizzare infrastrutture come uno spaceport o alloggi per uso umano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Leïla Colaud



leila.c@oxygen-rp.com