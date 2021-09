Riassunto: Il gruppo veicoli di Eaton collabora con Ballard Fuel Cell Systems e il National Renewable Energy Laboratory per sviluppare la tecnologia delle celle a combustibile per camion pesanti  

La tecnologia TVS fornisce un flusso d’aria preciso per le celle a combustibile a idrogeno

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti riconosce la leadership tecnologica di Eaton con una sovvenzione per la ricerca

Il Gruppo Veicoli della Eaton continua l’impegno a creare soluzioni sostenibili

GALESBURG, Mich.–(BUSINESS WIRE)–L’azienda di gestione dell’energia Eaton ha annunciato oggi che il suo Vehicle Group ha collaborato con il produttore leader di sistemi a combustibile Ballard Fuel Cell Systems e il National Renewable Energy Laboratory (NREL) del Dipartimento dell’Energia, per sviluppare la tecnologia delle celle a combustibile per camion pesanti. La partnership è il risultato di una sovvenzione che il Vehicle Group di Eaton ha ricevuto dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti per sviluppare celle a combustibile a idrogeno altamente efficienti in grado di alimentare macchinari pesanti.





