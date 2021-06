Riassunto: Il Consiglio di amministrazione di Holicity esorta gli azionisti a votare OGGI STESSO a favore dell’aggregazione aziendale con Astra Space, Inc.

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Holicity inizierà alle 8.00 del fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti del 30 giugno.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Holicity Inc. (“Holicity” o la “Società”) (NASDAQ: HOL) ha rilasciato la seguente dichiarazione rivolta agli azionisti di Holicity ribadendo la raccomandazione del Consiglio di amministrazione di Holicity a favore della transazione con Astra Space, Inc. (“Astra”), ai sensi del Contratto di aggregazione aziendale datato 2 febbraio 2021 stipulato da e tra Astra, Holicity e Holicity Merger Sub Inc, una consociata interamente controllata da Holicity (nel seguito denominato il “Contratto di aggregazione aziendale”).

Holicity Inc. terrà un’Assemblea straordinaria degli azionisti alle 8.00 del fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti del 30 giugno per l’approvazione di un’aggregazione aziendale con Astra Space, Inc. Si chiede agli azionisti in possesso di azioni di Holicity Inc. al 24 maggio 2021 (la data ex dividendo) di esprimere il proprio voto cosicché le loro azioni vengano rappresentate all’assemblea del 30 giugno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Astra

Media

kati@astra.com

Investitori

investors@astra.com

Carolyn Bass



Market Street Partners



cbass@marketstreetpartners.com

Holicity

Media

Todd Wolfenbarger



todd@summitslc.com

+1(801) 244-9600