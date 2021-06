Riassunto: IDEMIA porta la sicurezza all’imbarco al Los Angeles International Airport (LAX)

Una soluzione integrata offre un’esperienza di imbarco più sicura e scorrevole





RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–IDEMIA sta facilitando un sistema di riconoscimento facciale per aiutare l’autorità doganale statunitense U.S. Customs and Border Protection (CBP) ad aumentare la sicurezza dei passeggeri aerei e del controllo doganale presso l’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), uno degli aeroporti più trafficati al mondo. La tecnologia è stata implementata nei nuovi West Gates del LAX presso il Tom Bradley International Terminal ed è una soluzione completa di sicurezza per i passeggeri, le compagnie aeree e gli aeroporti.

L’installazione fa parte di un appalto assegnato dai Los Angeles World Airports (LAWA) a EASIER, azienda leader nella tecnologia e-gate.

