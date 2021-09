Riassunto: IDEMIA offre la prima soluzione del suo genere per la verifica in remoto delle identità ai fini delle assunzioni e collaborazioni presso la NASA

La soluzione in remoto rappresenta un importante passo avanti nel facilitare la gestione della verifica delle identità di dipendenti e collaboratori delle agenzie federali nell’era post-COVID





RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–IDEMIA ha annunciato che sta fornendo alla National Aeronautics and Space Administration (NASA) la prima soluzione del suo genere per la verifica in remoto delle identità che consentirà a questa agenzia di controllare da remoto le identità di candidati e partner ai fini delle assunzioni e collaborazioni.

La soluzione di verifica in remoto delle identità di candidati a posti di lavoro e per contratti di collaborazione presso un’agenzia federale è stata sviluppata da IDEMIA, una delle principali società a offrire servizi di verifica e autenticazione delle identità e credenziali per collaborazioni con agenzie governative. IDEMIA produce anche schede di verifica dell’identità personale (PIV, Personal Identity Verification) per agenzie federali, compresa la scheda di accesso comune (CAC) per il Dipartimento della Difesa, e rilascia la maggior parte delle credenziali per patenti di guida in tutti gli Stati USA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

James Fuller



James.Fuller@hkstrategies.com

+1 240 393 1369