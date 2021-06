Riassunto: iBASIS collabora con SIPPIO per soddisfare la domanda di comunicazioni unificate su cloud in rapida crescita

iBASIS abilita SIPPIO con Cloud Numbering e International Voice Termination

Numbering e International Voice Termination iBASIS offre ai fornitori di Cloud Communications piene capacità per sviluppare un portafoglio internazionale completo “reciproco” per numeri locali e mobili

Entrambe le società estendono la propria copertura del portafoglio di Carrier Cloud Communications a livello globale con attenzione ai principali mercati “difficili da raggiungere”

iBASIS spinge le opportunità di monetizzazione per l’ecosistema di Cloud Communications – operatori e abilitatori digitali – offrendo il servizio di chiamate vocali globali per Microsoft Teams e altre piattaforme collaborative

LEXINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, il principale fornitore di soluzioni di comunicazioni per operatori e attore digitale globale, ha annunciato che collaborerà con SIPPIO, il più grande fornitore sicuro di servizi di chiamate vocali su base Azure per Microsoft Teams, in tutto il mondo.

