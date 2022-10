Riassunto: I regolamenti flessibili legati alle persone giuridiche introdotti durante la pandemia da COVID portano benefici alle multinazionali nel 2022

La digitalizzazione comporta un taglio del 17% sui tempi dedicati dalle aziende alla gestione dei soggetti giuridici;

L’Europa supera l’APAC come regione più economicamente conveniente del 2022;

La regione APAC è la migliore in termini di velocità del business;

Bermuda, Lussemburgo e Germania ai vertici della classifica mondiale delle migliori giurisdizioni.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Lo scorso anno, nel corso della pandemia da COVID, sono stati introdotti regolamenti aziendali più flessibili in parallelo con l’adozione di processi digitalizzati, da parte delle multinazionali, per velocizzare l’attività e tagliare sui costi di gestione dei relativi soggetti giuridici, secondo i dati raccolti da Mercator® by Citco (Mercator), leader dell’Entity Portfolio Management (EPM), nel suo Mercator Entity Management Report annuale per il 2022.

