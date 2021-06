Riassunto: I detentori di token NEXO incassano 20.428.359,89 dollari USA in dividendi

Nexo ha distribuito dividendi per 20.428.359,89 dollari ai titolari di token idonei.

In tutto, l’ammontare dei dividendi distribuiti agli investitori si attesa ora a 30 milioni di dollari.

Si tratta della quarta distribuzione, quella finale, dei dividendi dell’azienda dopo il passaggio al pagamento di interessi giornalieri sui token NEXO.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–In data odierna Nexo, la principale istituzione in materia di asset digitali, ha proceduto alla quarta distribuzione di dividendi, pari a 20.428.359,89 dollari USA, ai titolari di token NEXO in possesso dei relativi requisiti. Il payout include il 30% degli utili netti dell’azienda riferiti al periodo finanziario dal 30 giugno al 30 maggio 2021 ed evidenzia una crescita del 233% rispetto alla terza liquidazione dei dividendi, per 6.127.981,39 dollari, del 15 agosto 2020.





