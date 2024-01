Riassunto: Hyperice espande il raggio di azione per l’applicazione della sua IP e intenta varie cause per violazione di brevetto della sua tecnologia di percussione contro Sharper Image, HoMedics, Ekrin Athletics e più di un’altra dozzina di imprese

Prevede di intentare oltre 100 cause per proteggere il brevetto approvato recentemente per rimediare a problemi di violazione della sua IP nel settore delle pistole massaggianti

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Hyperice , produttore di apparecchi altamente performanti nel settore del benessere e che sviluppa una tecnologia innovativa per apparecchi a percussione, a compressione dinamica dell’aria, termici, vibratori e a criocontrasto, martedì 16 gennaio 2024 ha intentato altre 16 cause presso un tribunale federale contro Sharper Image, HoMedics, Ekrin Athletics e più di una dozzina di altre imprese – comprese quelle di vendita al dettaglio CVS, Costco, Walgreens e Kohl – in relazione alla commercializzazione di massaggiatori a percussione, sostenendo violazioni della tecnologia di massaggio a percussione brevettata da Hyperice.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

